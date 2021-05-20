Вело-курьер на полном ходу сбил ребенка на самокате в Екатеринбурге

Инцидент произошел на улице Краснолесья. Об этом мама пострадавшего ребенка сообщила в паблике akadem_raion_ в Instagram. По ее словам, в результате курьер обвинил ребенка в случившемся и поехал дальше. Также девочке не помог никто из очевидцев.
Водитель и вовсе осмотрел машину на повреждения и уехал,подчеркнула женщина.
На данный момент личность курьера была установлена. Он работает в компании «ЖизньМарт», рассказал «КП-Екатеринбург» основатель сети магазинов Иван Зайченко. Он отметил, что организация взяла вину на себя и связалась с мамой девочки. Ей была предложена компенсация, но женщина отказалась, поскольку работает на госслужбе. Она сказала, что написала заявление в полицию.
Напомним, 4 мая трамвай сбил 10-летнюю девочку в центре Екатеринбурга. Школьница выехала на велосипеде на дорогу, когда горел запрещающий сигнал светофора.