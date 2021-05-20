Вело-курьер на полном ходу сбил ребенка на самокате в Екатеринбурге

На данный момент личность курьера была установлена. Он работает в компании «ЖизньМарт», рассказал «КП-Екатеринбург» основатель сети магазинов Иван Зайченко. Он отметил, что организация взяла вину на себя и связалась с мамой девочки. Ей была предложена компенсация, но женщина отказалась, поскольку работает на госслужбе. Она сказала, что написала заявление в полицию.