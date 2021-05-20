Водитель иномарки угонял от ГИБДД и насмерть сбил человека в Екатеринбурге

Авария произошла около 03.50 в четверг, 20 мая на улице Новгородцев в Екатеринбурге. Уходя от преследования полиции, водитель Volkswagen Polo насмерть сбил дорожного рабочего на Егоршинском подходе. После столкновения он скрылся с места аварии. Об этом E1.RU рассказали в городской ГИБДД.
Водитель Volkswagen Polo, уходя от преследования экипажа ДПС, двигался по Егоршинскому подходу со стороны улицы Малышева в сторону дублера Сибирского тракта и допустил наезд на дорожного рабочего, который шел по обочине в попутном направлении, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга Е1.
Несмотря на то, что водитель скрылся с места аварии, его в скором времени задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства аварии и личность погибшего устанавливают следователи и сотрудники ГИБДД.
Напомним, в ночь на 23 апреля недалеко от Верхнего Дуброво неизвестный автомобиль насмерть сбил мужчину. Предполагаемого виновника сейчас разыскивают сотрудники полиции.