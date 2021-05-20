Водитель иномарки угонял от ГИБДД и насмерть сбил человека в Екатеринбурге

Водитель иномарки угонял от ГИБДД и насмерть сбил человека в Екатеринбурге
Водитель иномарки угонял от ГИБДД и насмерть сбил человека в Екатеринбурге
Сегодня, 09:19ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Уходя от преследования ГИБДД, водитель Volkswagen Polo насмерть сбил дорожного рабочего в Екатеринбурге. После столкновения он скрылся с места ДТП.

Авария произошла около 03.50 в четверг, 20 мая на улице Новгородцев в Екатеринбурге. Уходя от преследования полиции, водитель Volkswagen Polo насмерть сбил дорожного рабочего на Егоршинском подходе. После столкновения он скрылся с места аварии. Об этом E1.RU рассказали в городской ГИБДД.

Водитель Volkswagen Polo, уходя от преследования экипажа ДПС, двигался по Егоршинскому подходу со стороны улицы Малышева в сторону дублера Сибирского тракта и допустил наезд на дорожного рабочего, который шел по обочине в попутном направлении, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга Е1.

Несмотря на то, что водитель скрылся с места аварии, его в скором времени задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства аварии и личность погибшего устанавливают следователи и сотрудники ГИБДД.

Напомним, в ночь на 23 апреля недалеко от Верхнего Дуброво неизвестный автомобиль насмерть сбил мужчину. Предполагаемого виновника сейчас разыскивают сотрудники полиции.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
смертьдтпполицияГИБДДводительобществоиномаркапогонясмертельное дтпЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы