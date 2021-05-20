Водитель иномарки угонял от ГИБДД и насмерть сбил человека в Екатеринбурге

Авария произошла около 03.50 в четверг, 20 мая на улице Новгородцев в Екатеринбурге. Уходя от преследования полиции, водитель Volkswagen Polo насмерть сбил дорожного рабочего на Егоршинском подходе. После столкновения он скрылся с места аварии. Об этом E1.RU рассказали в городской ГИБДД.