Екатеринбуржец выманил у граждан 50 миллионов рублей под предлогом продажи квартир

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей под предлогом продажи квартир. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Мужчина 1955 года рождения, обвиняется по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупном размерах). Известно, что с 2012 по 2015 год житель Екатеринбурга привлекал средства людей под строительство дома, якобы для продажи им в нем квартир.
Жилье находилось в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова. Также он оформлял договора с ними. В результате он обманул 38 человек на общую сумму 50 млн рублей.
Ранее мужчина уже был судим за хищение свыше 594 млн рублей.