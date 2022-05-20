Екатеринбуржец выманил у граждан 50 миллионов рублей под предлогом продажи квартир

Мужчина 1955 года рождения, обвиняется по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупном размерах). Известно, что с 2012 по 2015 год житель Екатеринбурга привлекал средства людей под строительство дома, якобы для продажи им в нем квартир.