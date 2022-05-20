Екатеринбуржец выманил у граждан 50 миллионов рублей под предлогом продажи квартир

Екатеринбуржец выманил у граждан 50 миллионов рублей под предлогом продажи квартир
Екатеринбуржец выманил у граждан 50 миллионов рублей под предлогом продажи квартир
Сегодня, 16:34ПроисшествияФото: pixabay.com
В Екатеринбурге будут судить мужчину, который обманул 38 местных жителей, обещая продать им квартиры.

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей под предлогом продажи квартир. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Мужчина 1955 года рождения, обвиняется по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупном размерах). Известно, что с 2012 по 2015 год житель Екатеринбурга привлекал средства людей под строительство дома, якобы для продажи им в нем квартир.

Жилье находилось в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова. Также он оформлял договора с ними. В результате он обманул 38 человек на общую сумму 50 млн рублей.

Ранее мужчина уже был судим за хищение свыше 594 млн рублей.

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