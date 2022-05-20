Установлены личности всех участников конфликта со стрельбой на дороге в Екатеринбурге

На улице Токарей в Екатеринбурге вступили в разборку мужчины, ехавшие на автомобилях BMW и Infiniti. Словесная перепалка переросла в драку со стрельбой, сообщает Е1.
Выяснилось, что за рулем BMW был бизнесмен из Каменска-Уральского Юрий Мезенцев, ехавший с сыном, Александром. Водитель Infiniti - другой бизнесмен, Андрей Хан.
Конфликт завязался из-за того, что Хан отказался уступать Мезенцевым проезд. Хану был нанесен удар в лицо, после чего он достал травматический пистолет и выстрелил в грудь Мезенцеву-младшему.
Свидетелями инцидента стали сотни прохожих и проезжавших автомобилистов. Вследствие происшествия надолго оказался заблокирован левый ряд городской трассы.
Потерпевший Александр Мезенцев госпитализирован. Стрелявшего Андрея Хана задержали в административном порядке.