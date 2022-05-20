В Екатеринбурге задержан угрожающий ТЦ терактами подросток

В Екатеринбурге задержан угрожающий ТЦ терактами подросток
В Екатеринбурге задержан угрожающий ТЦ терактами подросток
Сегодня, 11:11ПроисшествияФото: pixabay.com
Задержан подросток, который угрожал заминировать торговые центры «ВеерМолл», «Каменск Сити-Молл», «Мега» и «Пассаж» в Екатеринбурге и Каменс-Уральском.

Свердловские силовики нашли и задержали тинейджера, который угрожал заминировать торговые центры Екатеринбурга и Каменск-Уральского ложные угрозы о терактах. Подросток признал вину, сообщает региональное УФСБ России.

Целями подростка являлись торговые центры «ВеерМолл», «Каменск Сити-Молл», «Мега» и «Пассаж».

Ложные сообщения о заминировании тинейджер делал в конце прошлого-начале нынешнего года. Заведено уголовное дело по ч. 2 статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Уголовная ответственность за подобные злодеяния наступает с 14 лет.

Сюжеты:
Каменск-УральскийНовости УрФО
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