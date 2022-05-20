В Воронеже ребенок нашел гранату в детском саду

В Воронеже ребенок нашел гранату в детском саду
В Воронеже ребенок нашел гранату в детском саду
Сегодня, 15:36ПроисшествияФото: pixabay.com
Пятилетняя девочка из Воронежа нашла в детсаду гранату. Родители намерены обратиться в прокуратуру.

В Воронеже пятилетний воспитанник детсада №162 нашел гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила мама девочки Елена Кононова, передает «Газета.Ru».

По словам женщины, девочка увидела торчащий из земли боеприпас, когда гуляла во дворе детсада. Придя домой после садика, ребенок поделился этим с родителями. Те немедля позвонили в учреждение.

Там им объяснили, что на территории садика проходили учения. В правоохранительных органах отметили, что устройство ни для кого не представляло угрозы. Поэтому уголовное дело не стали возбуждать.

А мать девочки сообщает, что ребенок после такой находки находится в подавленном состоянии. Поэтому она намерена обращаться в прокуратуру.

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