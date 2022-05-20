В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время свадьбы

Следователи из Красноярского края расследуют убийство, совершенное в Зеленогорске. Там новобрачная убила мужа во время свадьбы, пишет ТАСС.
Уголовное дело заведено на 43-летнюю местную жительницу. Следствие полагает, что пара расписалась и начала праздновать это событие. Однако неожиданно супруги поссорились и вступили в словесную перепалку.
Новобрачная взяла в руки нож и ударила им супруга в спину. Мужчина скончался на месте.
О произошедшем в органы доложила сама жена. Однако она сообщила, что мужа убил их приятель. Следователи провели расследование и составили свою версию произошедшего. Тогда женщина признала вину.
Злоумышленница задержана, ей выбирают меру заключения.