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Полиция Нижнего Тагила разыскивает свидетелей ДТП, вследствие которого погибла беременная женщина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает свидетелей ДТП, вследствие которого погибла беременная женщина

20 июня 2012, 18:41Происшествия
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