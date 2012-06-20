Полиция Нижнего Тагила разыскивает свидетелей ДТП, вследствие которого погибла беременная женщина
20 июня 2012, 18:41Происшествия
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Происшествие случилось 13 февраля 2010 года на Гальянке по Черноисточинскому шоссе.
Неизвестный автомобиль в неустановленное время наехал на беременную женщину 1986 года рождения. Наезд произошел в 100 метрах от пересечения с улицей Бригадной. Автомобиль двигался в сторону Челюскинцев.
Сбив женщину, водитель скрылся с места ДТП. Возможно, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи женщина умерла. Полиция просит очевидцев и тех людей, кому известны какие-либо подробностиДТП, обратиться по адресу: улица Островского, 7, кабинет 407или по телефону: 97-61-36.
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