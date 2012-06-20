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Штабелировщик НТМК, который с приступом инсульта просидел на пульте управления всю ночь, отправлен в институт мозга Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штабелировщик НТМК, который с приступом инсульта просидел на пульте управления всю ночь, отправлен в институт мозга Екатеринбурга

20 июня 2012, 14:10ПроисшествияВалерия Лошкарева
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