Штабелировщик НТМК, который с приступом инсульта просидел на пульте управления всю ночь, отправлен в институт мозга Екатеринбурга

В данном цехе Борис был новичком, он отработал здесь лишь несколько смен, в коллективе его не знали, поэтому не обратили особого внимания на сидящего работника. К сожалению, из-за малой медицинской грамотности, коллеги Бориса не смогли вовремя распознать инсульт рассказали в пресс-службе комбината.

Утром Рикерта обнаружил начальник подразделения. Он вызвал скорую помощь, и Борис был госпитализирован. Специалисты отмечают, что инсульт крайне сложно идентифицировать, его первые признаки совсем не заметны. Человек просто выглядит уставшим.

Штабелировщика НТМК Бориса Рикерта, с которым произошел инсульт на рабочем месте, отправили на реабилитацию в институт мозга Екатеринбурга. Ухаживать за ним будет его мама. Ее проживание в областном центре оплатило предприятие. Лечение Бориса оплачивается по программе добровольного медицинского страхования, которая также действует при финансовой поддержке комбината. Предполагается, что в институте мозгаБорис Рикерт пробудет до конца июня. Его здоровью сейчас ничего не угрожает, общая тенденция положительная добавляют на комбинате.

Многих сотрудников НТМК и руководителей подразделений эта история повергла в шок. Они подтверждают, что отсутствие осведомленности приводит к трагедиям. О случае рассказали всем сотрудникам комбината, чтобы предотвратить подобные случаи, и дали соответствующие рекомендации по распознаванию заболевания.

Так, среди основных рекомендаций по выявлению инсульта у человека, идут просьба человека улыбнуться, заговорить и попросить выговорить какую-то простую фразу, поднять обе руки, высунуть язык. Если у человека возникают проблемы с выполнением этих заданий, нужно немедленно вызвать скорую и описать симптомы прибывшим на место медикам.