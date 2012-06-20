В Нижнем Тагиле молодая девушка сбила двух девочек (ФОТО)

Происшествие случилось в 16 часов 18 июня на Вагонке. Девушка 1992 года рождения, двигаясь на пятнадцатой модели ВАЗа со стороны Окунева в сторону Дзержинского, около дома 22 на проспекте Вагоностроителей наехала на двух пешеходов. В отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД отмечают, что дети переходили дорогу вне пешеходного перехода.