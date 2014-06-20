Частичку Лас-Вегаса прикрыли в Нижнем Тагиле на улице Попова (ФОТО)

Некоторое время полицейские в темноте наблюдали за помещением с яркой вывеской. Двери заведения оказались открытыми и оперативники в гражданской одежде вошли в здание. Внутри помещения находились трое молодых людей и девушка. В небольшой комнате на столе были разложены нарды, тут же лежали деньги. В смежной комнате большей площадью сотрудники полиции обнаружили 9 игровых аппаратов. Все они были включены и, судя по оставленной начатой бутылке пива, здесь только что были игроки.

В ходе осмотра места происшествия полицейские нашли тетрадь с записями о поступлении денежных средств и именами посетителей. Находившиеся в зале молодые люди утверждали, что пришли сюда играть в нарды, а о наличии игровых аппаратов ничего не подозревали. Все задержанные на месте граждане были доставлены в отдел полиции для дачи объяснений по данному факту.

Судя по всему, в этом заведении, именуемом кафе, куда обычно люди приходят покушать и приятно провести время, оказание таких услуг посетителям даже не предполагалось.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливается владелец заведения и игрового оборудования, которое изъято до решения суда. Все собранные материалы будут направлены в следственный отдел по Тагилстроевскому району для принятия процессуального решения.

Полиция не зря так быстро отрабатывает сигналы о нелегальных игровых клубах - такое соседсво может оказаться опаснее, чем наркопритон. Даже оборудование для систем видеонаблюдения и охраны не всегда отпугивает игроманов, стремящихся раздобыть денег на «продолжение банкета», но если о безопасности не заботиться, такой район станет очень неспокойным.