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Частичку Лас-Вегаса прикрыли в Нижнем Тагиле на улице Попова (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Частичку Лас-Вегаса прикрыли в Нижнем Тагиле на улице Попова (ФОТО)

20 июня 2014, 16:00Происшествия
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