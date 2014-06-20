Экстренное предупреждение в Нижнем Тагиле. А тагильчане плавали уже вчера (ФОТО)

Администрацией города были направлены соответствующие рекомендации для недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижения риска их возникновения и смягчения последствий.

Так, во избежание пожаров на предприятиях всегда должны быть готовы к применению средств пожаротушения, также должны быть проведены инструктажи пожарных расчетов и команд при воздействии грозовых разрядов и возникновении от них пожаров. Также должны быть прекращены все виды строительных работ, особенно на крановых установках.

Продолжительный дождь, поливавший Нижний Тагил в течение вчерашнего вечера, привел к неожиданным последствиям – по городу разлилась вода. Улица Серова, территория у Центральной библиотеки по проспекту Строителей, улица Металлургов, Красный Камень, улица Горошникова. Некоторые автолюбители не могли преодолеть глубокие лужи и глохли. Пользователи группы «Типичный Тагильчанин» предоставили фотографии того, что творилось на улицах города. Тагильчане даже шутили, что для передвижения теперь нужно каноэ.