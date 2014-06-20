Под Нижним Тагилом уснувший водитель ВАЗа погубил пассажира (ФОТО)

Примерно в 13:30 водитель ВАЗ-2105 с 13-летним стажем 1973 года рождения уснул за рулем и, утратив контроль над авто, выехал на встречную полосу, где автомобиль попал в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП погиб пассажир, находящийся на переднем сидении, по предварительной информации он был пристегнут ремнями безопасности. Сам водитель и пассажир, сидевший сзади (молодой человек 1992 года рождения) получили тяжелейшие травмы и госпитализированы в Кушвинскую больницу. Сейчас врачи борются за их жизнь.

Также известно, что водитель заснул за рулем из-за сильного утомления — в этой поездке он провел за рулем шесть часов. Как много времени гражданин управлял автомобилем до этого, выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.