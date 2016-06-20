6-летняя девочка и ее отец утонули в пруду Невьянска
20 июня 2016, 10:05Происшествия
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Трагедия произошла во время семейного отдыха на необорудованном пляже.
Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около 17 часов 19 июня.
Установлено, что на берегу пруда отдыхали 6-летняя девочка с родителями и друг семьи. В какой-то момент 33-летний отец девочки решил искупаться в пруду вместе с дочерью. Во время купания они отдалились от берега на расстояние приблизительно 7-8 метров. После чего неожиданно скрылись под водой. Предположительно мужчина с ребенком попали на место резкого углубления дна водоема, что и стало причиной их гибели.
На данный момент ведутся поиски тел погибших, сотрудниками правоохранительных органов проводится опрос свидетелей и выяснение обстоятельств случившегося.
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