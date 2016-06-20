Мёртвый мужчина средних лет был найден в Нижнем Тагиле на улице Ермака

Мужчина был обнаружен без видимых признаков насильственной смерти. В полицию позвонили прохожие. На вид мужчине 40-45 лет сообщили в полиции Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru.

В конце мая в Нижнем Тагиле на улице погибло несколько человек. Так, 20 мая на проспекте Ленина умер мужчина, а через три дня в магазине на Вые скончался пенсионер.