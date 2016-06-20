Мёртвый мужчина средних лет был найден в Нижнем Тагиле на улице Ермака
20 июня 2016, 17:40ПроисшествияДенис Таратонов
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18 июня на улице Ермака случайными прохожими был обнаружен мертвый мужчина. Он был одет в рабочую одежду. На теле нет следов, указывающих на то, что тагильчанин погиб насильственной смертью.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина был обнаружен без видимых признаков насильственной смерти. В полицию позвонили прохожие. На вид мужчине 40-45 лет сообщили в полиции Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru.
В конце мая в Нижнем Тагиле на улице погибло несколько человек. Так, 20 мая на проспекте Ленина умер мужчина, а через три дня в магазине на Вые скончался пенсионер.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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