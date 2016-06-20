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На озере в Карелии перевернулась лодка с 47 пассажирами: погибло 14 детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На озере в Карелии перевернулась лодка с 47 пассажирами: погибло 14 детей

20 июня 2016, 10:55Происшествия
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