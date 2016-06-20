На озере в Карелии перевернулась лодка с 47 пассажирами: погибло 14 детей

Лодка, отправилась в поход по Сямозеру, имея на борту 47 детей и 4 сопровождающих их взрослых. В ночь на 19 июня судно попало в шторм и перевернулось. В СМИ поступили данные о 15 погибших детях. Однако глава Карелии Александр Худилайнен на оперативном совещании сообщил, что найдены тела 13 детей, поиски 14-го ребенка продолжаются. Сопровождавшие их педагоги остались в живых. Известно, что пострадавшие дети приехали в Карелию на отдых из Москвы, среди них были воспитанники детских домов. Погибшие дети находились в возрасте 12-13 лет.

Известно, что «Парк-отель «Сямозеро» рассчитан на размещение 150 человек, но на момент трагедии в лагере находилось 250 человек. 100 человек были поселены в разбитом на территории парк-отеля палаточном лагере. Именно дети из палаточного лагеря и отправились в путешествие на лодке.

По словам одной из сотрудниц лагеря, в учреждение набирали вожатых без необходимой подготовки, не умеющих оказывать первую медицинскую помощь, принимать решения в экстренных ситуациях и не знающих основ психологии.

На данный момент самолет МЧС доставил тела погибших детей в Москву для опознания.

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Дмитрий Медведев выразили свои соболезнования родным и близким погибших детей и пожелали выжившим скорейшего выздоровления.

Правоохранительные органы получили распоряжение президента разобраться в случившемся. По данным следственного комитета России, по факту произошедшей трагедии задержаны 4 человека: директор лагеря Елена Решетова, ее заместитель Виктор Виноградов и двое инструкторов.

Понедельник, 20 июня, объявлен в России днем траура в память о погибших в Карелии детях.