Партию героина стоимостью свыше 32,5 миллиона рублей задержали в Свердловской области (ВИДЕО)
20 тонн лука скрывали в себе 25 килограмм фальшивых луковиц, начиненных героином. Сотрудникам Управления ФСБ России по Свердловской области пришлось провести осмотр всего груза большой фуры.
Специалисты обнаружили около 230 муляжей луковиц. Внутри плодов были спрятаны порции бежевого вещества. Они были плотно замотаны скотчем, а снаружи обклеены луковой шелухой.
По оценке экспертов, бежевое вещество внутри герметичной упаковки оказалось героином. При этом изъятый препарат определен как высококонцентрированным наркотическим средством и относится к категории так называемой «999». Средняя цена на черном рынке для препарата подобного качества составляет порядка 20 тысяч долларов. По мнению специалистов, подобный высококачественный продукт для реализации разбавляют в 6-8 раз - для повышения дохода с продаж.
Стоимость задержанной партии составляет не менее 32,5 миллионов рублей по курсу 65 рублей за 1 доллар. Организатором данной поставки наркотиков Республики Кыргызстан оказался житель Республики Таджикистан. В отношении этого организатора заведено уголовное дело по 3 статьям УК РФ.
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