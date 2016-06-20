Партию героина стоимостью свыше 32,5 миллиона рублей задержали в Свердловской области (ВИДЕО)

Специалисты обнаружили около 230 муляжей луковиц. Внутри плодов были спрятаны порции бежевого вещества. Они были плотно замотаны скотчем, а снаружи обклеены луковой шелухой.

По оценке экспертов, бежевое вещество внутри герметичной упаковки оказалось героином. При этом изъятый препарат определен как высококонцентрированным наркотическим средством и относится к категории так называемой «999». Средняя цена на черном рынке для препарата подобного качества составляет порядка 20 тысяч долларов. По мнению специалистов, подобный высококачественный продукт для реализации разбавляют в 6-8 раз - для повышения дохода с продаж.