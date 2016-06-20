Рецидивиста, расчленившего собутыльника, задержали в Нижнем Тагиле
20 июня 2016, 18:00ПроисшествияПавел Щербина
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Части тела убитого мужчины были найдены в Нижнем Тагиле на Лебяжке 15 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
О ситуации, предшествовавшей трагедии, рассказали в Следственном комитете Ленинского района.
Двое ранее судимых мужчин 1973 и 1987 годов рождения выпивали в квартире. В ходе совместного распития спиртных напитков между ними возник конфликт. В результате конфликта мужчина 1987 года рождения был убит. В целях сокрытия преступления тело убитого было расчленено. Затем мужчина попытался избавиться от останков рассказал заместитель руководителя Следственного отдела по Ленинскому району Сергей Соседков.
Следователь сообщил о том, что 15 июня подозреваемый был задержан, дал признательные показания и подробно описал, каким образом совершалось преступление.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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