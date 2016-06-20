Рецидивиста, расчленившего собутыльника, задержали в Нижнем Тагиле

Двое ранее судимых мужчин 1973 и 1987 годов рождения выпивали в квартире. В ходе совместного распития спиртных напитков между ними возник конфликт. В результате конфликта мужчина 1987 года рождения был убит. В целях сокрытия преступления тело убитого было расчленено. Затем мужчина попытался избавиться от останков рассказал заместитель руководителя Следственного отдела по Ленинскому району Сергей Соседков.