В Нижнем Тагиле за выходные утонули трое мужчин

Первая трагедия произошла 18 июня в коллективном саду «Дружба», расположенном неподалеку от ж/д станции «350км». В садовом водоёме утонул мужчина 1958 г.р.

В тот же день в карьере в Валегином бору, расположенном неподалёку от ул. Киевская, было обнаружено тело мужчины на вид 40-45 лет. В настоящее время погибший остаётся неопознанным.

На следующий день (19 июня) в том же самом водоёме утонул мужчина 1982 года рождения, по информации полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Как объяснил полицейским свидетель, они с приятелем решили переплыть карьер. В какой-то момент он заметил, что приятель более не плывёт за ним. Прибывшие на место специалисты извлекли тело со дна водоёма рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.