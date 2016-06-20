За три дня в Нижнем Тагиле и пригороде произошло 47 загораний травы, пожар в саду «Автомобилист-2» и 3 лесных пожара

47 загораний прошлогодней травы и мусора зафиксировано в Нижнем Тагиле с пятницы 17 июня по воскресенье 19 июня. Огонь был потушен на улицах Металлургов (в парке ДК НТМК), Попова, 43, Молодежная 22 а и 22 б, Красногвардейская, 15, Северное шоссе 4, Шевченко, 10.

Также за этот уикенд на территории Горноуральского городского округа произошел пожар : горела баня в коллективном саду «Автомобилист-2», кроме этого в округе зафиксировано еще 4 загорания.

Среди лесных пожаров: огонь на площади 0,5 га в районе села Серебрянка (Нижнетагильское лесничество), 5 га на территории Серебрянского лесничества. Более суток пожарные борются с огнем еще в одной части Серебрянского лесничества: возгорание зафиксировано 18 июня в 14:05 и изначально заняло 1 гектар. Огонь удалось локализовать только после 8 часов работы пожарных. Однако позже огонь вновь стал распространяться и охватил площадь в 15 га. Распространение огня было прекращено к вечеру 19 июня, на данный момент продолжаются работы по тушению данного лесного пожара.