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За три дня в Нижнем Тагиле и пригороде произошло 47 загораний травы, пожар в саду «Автомобилист-2» и 3 лесных пожара
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За три дня в Нижнем Тагиле и пригороде произошло 47 загораний травы, пожар в саду «Автомобилист-2» и 3 лесных пожара

20 июня 2016, 11:45Происшествия
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