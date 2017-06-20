4-летний екатеринбуржец пострадал в ходе соседского конфликта из-за собаки
20 июня 2017, 09:15Происшествия
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Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту травмирования 4-летнего ребенка.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Ура.ру, между жильцами многоквартирного дома произошел конфликт из-за собаки. Соседям не нравилось, что она лает по ночам и мешает спать. В минувшие выходные соседка пришла к своей оппонентке с целью решить этот вопрос. Между женщинами началась потасовка.
Во время драки присутствовал ребенок хозяйки квартиры, который получил травму, ударившись головой о стену.
После размещения информации в СМИ, полиция начала проверку по факту произошедшего.
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