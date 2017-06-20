4-летний екатеринбуржец пострадал в ходе соседского конфликта из-за собаки

Как пишет Ура.ру, между жильцами многоквартирного дома произошел конфликт из-за собаки. Соседям не нравилось, что она лает по ночам и мешает спать. В минувшие выходные соседка пришла к своей оппонентке с целью решить этот вопрос. Между женщинами началась потасовка.