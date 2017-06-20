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Автобус проехал по голове мужчины у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автобус проехал по голове мужчины у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге (ВИДЕО)

20 июня 2017, 11:50Происшествия
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