Автобус проехал по голове мужчины у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге (ВИДЕО)
20 июня 2017, 11:50Происшествия
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Под колесами автобуса на остановке у вокзала в Екатеринбурге погиб мужчина.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают очевидцы, мужчина стоял на остановке, когда подъехал автобус, он потерял равновесие и упал прямо под колесо ТС. Водитель не успел среагировать вовремя и проехал по голове пострадавшего.
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