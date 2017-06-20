Банда на велосипедах была задержана за попытку ограбления банка в Екатеринбурге (ФОТО)

Инцидент произошёл 17 июня. Трое злоумышленников на велосипедах подъехали к банку и вошли в офис, вооруженные предметами, похожими на пистолеты. Они стали требовать деньги и угрожать. В это время четвертый сообщник был на улице и контролировал обстановку. Однако похитителей вдруг что-то насторожило и они удалились без добычи.