Два года тюрьмы грозят пенсионеру из Ревды за незаконную ловлю рыбы (ФОТО)

64-летний рыбак из Ревды отправился вместе со своим приятелем на вечернюю рыбалку. Для этого было выбрано Волчихинское водохранилище.

Но заполучить желаемый улов рыбакам-браконьерам не удалось. Сейчас у рыбы – период нереста, и рыбалка в это время запрещена.

Прямо в момент снятия сетей появились полицейские вместе с сотрудниками ведомств, занимающихся охраной животного мира.

Фото: «Наша газета»

У пенсионера конфисковали снасти, лодку, выпустили в воду улов. Ему еще и может грозить срок лишения свободы – до 2-х лет, сообщает «Екатеринбург в эфире». Пожилой человек раскаялся в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.