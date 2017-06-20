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Два года тюрьмы грозят пенсионеру из Ревды за незаконную ловлю рыбы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два года тюрьмы грозят пенсионеру из Ревды за незаконную ловлю рыбы (ФОТО)

20 июня 2017, 17:20Происшествия
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