Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Кражи из строящихся домов в Нижнем Тагиле раскрыты: полиция с поличным задержала двух ранее судимых мужчин (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Кражи из строящихся домов в Нижнем Тагиле раскрыты: полиция с поличным задержала двух ранее судимых мужчин (ФОТО)

20 июня 2017, 13:15Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?