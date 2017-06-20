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Многодетная семья в Арамиле осталась без жилья из-за детской шалости (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Многодетная семья в Арамиле осталась без жилья из-за детской шалости (ФОТО)

20 июня 2017, 10:15Происшествия
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