Многодетная семья в Арамиле осталась без жилья из-за детской шалости (ФОТО)
20 июня 2017, 10:15Происшествия
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В Арамиле сгорел дом, в котором проживала многодетная семья.
Как сообщает Е1, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Очевидцы рассказали, что видели, как до этого дети разводили огонь в самодельном мангале. Предположительно, пламя перекинулось на веранду, а затем – на дом.
Пожарные приехали довольно быстро, но пожар уничтожил уже 2 квартиры.
В семье погорельцев воспитываются шестеро детей, самому младшему – 2 года. Во время пожара они не пострадали.
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Фото: Е1
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