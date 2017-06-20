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Погибшей в утреннем ДТП в Нижнем Тагиле 20 июня оказалась пожилая пассажирка Renault Logan (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погибшей в утреннем ДТП в Нижнем Тагиле 20 июня оказалась пожилая пассажирка Renault Logan (ФОТО)

20 июня 2017, 14:40Происшествия
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