Смертельное ДТП произошло на Южном въезде в Нижний Тагил: столкнулись Renault Logan и Scania (ФОТО)
20 июня 2017, 10:20ПроисшествияПавел Щербина
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Авария произошла утром у пересечения улицы Красногвардейская со Свердловским шоссе на Южном въезде в Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
В столкновении, произошедшем ранним утром, приняли участие автомобили Renault Logan и Scania.
По предварительным данным, большегруз Scania ехал в сторону Екатеринбурга по ул. Фестивальная, а водитель Renault Logan осуществлял поворот со Свердловского шоссе на ул. Красногвардейская рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Руководитель отдела пропаганды сообщил, что в результате ДТП погиб человек.
В ДТП погиб человек. Информация о поле и годе рождения погибшего будет предоставлена позже. В настоящее время на месте работают медики отметил Сергей Бернгардт в разговоре с журналистами TagilCity.ru.
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Фото: 20 июня, 2017 г.
О подробностях трагедии портал TagilCity.ru расскажет позднее.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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