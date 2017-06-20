Трое екатеринбуржцев мошенническим путем лишили квартиры местного жителя: все они предстанут перед судом

В Екатеринбурге трое местных жителей совершили преступление, лишившее гражданина права на владение жильем.

Как установило следствие, с марта по май 2015 года обвиняемые произвели незаконные действия в отношении жителя уральской столицы, ведущего асоциальный образ жизни и злоупотребляющего алкоголем.

Обманным путем они у него забрали паспорт, документ на право собственности квартиры, ключи, пообещав избавить мужчину от алкогольной зависимости и помочь в трудоустройстве. Далее в паспорт потерпевшего была наклеена фотография одного из соучастников преступления, и осуществлена продажа квартиры, принадлежащей гражданину.

В результате сделки преступники получили 1,5 млн рублей. Деньги обвиняемые поделили между собой. В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на данную квартиру. Ущерб потерпевшему был возмещен. Его жилищные права на недвижимость восстановлены.

Уголовные дела в отношении обвиняемых переданы в суд. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.