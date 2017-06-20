За гибель пассажира на реке Нейве автолюбитель из Алапаевска получил один год колонии-поселения (ФОТО)

14 ноября 2016 года местный житель Алапаевска решил прокатить друзей на своем автомобиле ВАЗ-2105 по только что окрепшему льду на реке Нейве.

Отъехав от берега на расстояние около 50 м, лед под колесами «пятерки» треснул, и машина начала тонуть. Водитель и пассажиры стали выбираться из авто. Один из мужчин не успел выбраться и ушел под лед вместе с машиной. Тело 23-летнего молодого человека извлекали из-подо льда водолазы.

Своими действиями автолюбитель подверг смертельной опасности своих пассажиров. Суд признал мужчину виновным по статье «причинение смерти по неосторожности» и вынес приговор – один год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, об этом сообщает «Уралинформбюро».

. Фото: ГУ МЧС Свердловской области