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Автобус под Екатеринбургом врезался в металлическое ограждение дороги (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автобус под Екатеринбургом врезался в металлическое ограждение дороги (ВИДЕО)

20 июня, 17:30Происшествия
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