Автобус под Екатеринбургом врезался в металлическое ограждение дороги (ВИДЕО)

Авария произошла возле моста на Серовском тракте между Верхней Пышмой и Среднеуральском. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в ограждение.

Кроме того, сегодня, 20 июня, в Екатеринбурге произошел инцидент с автобусом футболистов из Перу. По словам очевидцев, автобус вез спортсменов на тренировочную базу и на въезде задел металлическую сетку из-за узкой дороги. Ни сам автобус, ни пассажиры не пострадали.