Автобус под Екатеринбургом врезался в металлическое ограждение дороги (ВИДЕО)
20 июня, 17:30Происшествия
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20 июня в 20-ти километрах от Екатеринбурга автобус врезался в металлическое ограждение дороги.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла возле моста на Серовском тракте между Верхней Пышмой и Среднеуральском. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в ограждение.
Информации о пострадавших нет. Подробности ДТП уточняются.
Кроме того, сегодня, 20 июня, в Екатеринбурге произошел инцидент с автобусом футболистов из Перу. По словам очевидцев, автобус вез спортсменов на тренировочную базу и на въезде задел металлическую сетку из-за узкой дороги. Ни сам автобус, ни пассажиры не пострадали.
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Фото: Серовский тракт Онлайн
Видео: Е1
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