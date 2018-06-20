Девять лет тюрьмы назначены жителю Кировграда за ограбление пожилых женщин

Преступление произошло в ночь на 20 сентября 2017 года. Мужчина незаконно проник в жилище пенсионерки. По версии следователей, он использовал неустановленный предмет в качестве оружия, приставил его к щеке жертвы, а второй рукой зажал женщине рот. Угрожая убийством, он потребовал у дамы денег. Женщина, опасаясь за свою жизнь, отдала мужчине кошелёк и продукты. Так, в распоряжении злоумышленника оказались 1150 рублей и две банки тушёнки.