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Девять лет тюрьмы назначены жителю Кировграда за ограбление пожилых женщин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Девять лет тюрьмы назначены жителю Кировграда за ограбление пожилых женщин

20 июня, 08:00Происшествия
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