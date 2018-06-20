Турист из Челябинска сгорел в автомобиле под Нижним Тагилом

19 июня двое туристов из Челябинска, направлявшихся в заповедник «Денежкин камень» под Североуральском, сделали остановку в лесу недалеко от поселка Старатель Нижнего Тагила.

Мужчины путешествовали на автомобиле марки ГАЗ-66, который оборудован будкой. В ней туристы готовили еду и спали.

Причиной возгорания стал поврежденный шланг газового баллона. Во время приготовления пищи баллон вспыхнул. Один из челябинцев успел покинуть автомобиль, второй погиб во время пожара.

На место происшествия выезжали 2 единицы техники и 11 человек личного состава. Площадь пожара составила 15 кв. м, сообщает ИА «Все новости».