Турист из Челябинска сгорел в автомобиле под Нижним Тагилом
20 июня, 19:30Происшествия
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19 июня в 23:07 турист из Челябинска, остановившись на привал недалеко от поселка Старатель Нижнего Тагила, сгорел в собственном автомобиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 июня двое туристов из Челябинска, направлявшихся в заповедник «Денежкин камень» под Североуральском, сделали остановку в лесу недалеко от поселка Старатель Нижнего Тагила.
Мужчины путешествовали на автомобиле марки ГАЗ-66, который оборудован будкой. В ней туристы готовили еду и спали.
Причиной возгорания стал поврежденный шланг газового баллона. Во время приготовления пищи баллон вспыхнул. Один из челябинцев успел покинуть автомобиль, второй погиб во время пожара.
На место происшествия выезжали 2 единицы техники и 11 человек личного состава. Площадь пожара составила 15 кв. м, сообщает ИА «Все новости».
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