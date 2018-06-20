Житель Берёзовского застрелил из охотничьего ружья знакомого (ФОТО)

В конце декабря 2017 года подсудимый и жертва находились в квартире дома по улице Советская в городе Берёзовский.

Между ними произошёл конфликт в ходе которого 54-летний мужчина выстрелил в знакомого из охотничьего ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, суд приговорил жители Берёзовского к 9 годам тюремного заключения в колонии строго режима.

Фото: СУ СК России по Свердловской области