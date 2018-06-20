Житель Берёзовского застрелил из охотничьего ружья знакомого (ФОТО)
20 июня, 06:05Происшествия
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Мужчина из Берёзовского признан виновным в убийстве знакомого. Следствие доказало, что обвиняемый застрелил друга после ссоры.
В конце декабря 2017 года подсудимый и жертва находились в квартире дома по улице Советская в городе Берёзовский.
Между ними произошёл конфликт в ходе которого 54-летний мужчина выстрелил в знакомого из охотничьего ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.
Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, суд приговорил жители Берёзовского к 9 годам тюремного заключения в колонии строго режима.
Фото: СУ СК России по Свердловской области
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