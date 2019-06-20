Прокуратура Нижнего Тагила доказала вину дебошира из поезда «Москва — Новый Уренгой»
Сегодня, 12:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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Кушвинский городской суд приговорил дебошира из поезда «Москва — Новый Уренгой» к 300 часам обязательных работ, сообщает Нижнетагильская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, в феврале мужчина ехал на поезде до Сургута и в пути, распивая алкоголь, провоцировал остальных пассажиров на конфликты. Бригаде поезда и попутчикам, сделавшим ему замечание, он угрожал физической расправой.
Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и угрозах. Он свою вину не отрицал и извинился перед пострадавшими.
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