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#домахорошо
Прокуратура Нижнего Тагила доказала вину дебошира из поезда «Москва — Новый Уренгой»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Прокуратура Нижнего Тагила доказала вину дебошира из поезда «Москва — Новый Уренгой»

Сегодня, 12:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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