В Екатеринбурге 72-летний пенсионер насмерть сбил мотоциклиста

По предварительной версии, водитель Lada Largus не уступил преимущество в движении водителю мотоцикла Yamaha при выезде из двора. Однако пожилой водитель рассказал, что убедился в том, что можно выезжать, а мотоциклист появился неожиданно из-за припаркованных автомобилей. Байкер вылетел на тротуар и разбил голову, позднее он скончался. В ГИБДД отметили, что шлем был не на голове мужчины, а в его сумке.