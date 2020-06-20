В Екатеринбурге 72-летний пенсионер насмерть сбил мотоциклиста
Сегодня, 11:16ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге 72-летний пенсионер сбил 42-летнего байкера на мотоцикле, пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на ГИБДД.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной версии, водитель Lada Largus не уступил преимущество в движении водителю мотоцикла Yamaha при выезде из двора. Однако пожилой водитель рассказал, что убедился в том, что можно выезжать, а мотоциклист появился неожиданно из-за припаркованных автомобилей. Байкер вылетел на тротуар и разбил голову, позднее он скончался. В ГИБДД отметили, что шлем был не на голове мужчины, а в его сумке.
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