В коллективном саду под Нижним Тагилом сгорели два дома, баня и автомобиль
Сегодня, 21:42ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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Сегодня днём, 20 июня, в коллективном саду под Нижним Тагилом произошёл пожар, сообщает МЧС.
Сюжеты: Нижний Тагил
Огонь охватил два садовых домика, баню и автомобиль. На место происшествия выезжали четыре единицы спецтехники и тринадцать человек личного состава. Через два часа пожарным удалось побороть стихию – площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
В настоящий момент устанавливается причина пожара.
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