Береза упала на маму с дочкой на оленьей ферме в Сысертском районе

Береза упала на маму с дочкой на оленьей ферме в Сысертском районе
Береза упала на маму с дочкой на оленьей ферме в Сысертском районе
Сегодня, 16:57ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Дерево упало на женщину с дочкой, отдыхающих на оленьей ферме «Бархатные рога» в Сысертском районе. Очевидцы рассказали, что девушка получила переломы, также у нее была пробита голова.

Происшествие случилось 10 июня, около 12.10. Свидетели подчеркнули, что медики прибыли спустя час. По их словам, муж и сын пострадавшей стояли поодаль. В момент, когда дерево рухнула, девушка снимала оленей. Дочь, которая находилась рядом, от удара потеряла сознание, сообщает Е1.

Ее потом посетители отнесли в беседку от ветра и там успокаивали. Рядом с девушкой бегал в истерике муж,отметили очевидцы.

Пострадавшей было около 35 лет, а ее дочке — пять.

В оленьей ферме «Бархатные рога» подтвердили факт происшествия. Там заявили, что причиной трагедии стал порыв ветра.

Напомним, в марте стало известно, что в Таборинском районе Свердловской области на 41-летнего дровосека упало дерево. В результате мужчина скончался.

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