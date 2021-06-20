Иномарка опрокинулась на ремонтируемой дороге в Екатеринбурге

Иномарка опрокинулась на ремонтируемой дороге в Екатеринбурге
Иномарка опрокинулась на ремонтируемой дороге в Екатеринбурге
Сегодня, 12:32ПроисшествияФото: pixabay.com
Автомобиль на ремонтируемой улице Екатеринбурга наехал на незакрытый люк в ночь с 19 на 20 июня и опрокинулся на крышу.

Авария произошла на Посадской улице из-за непредусмотрительности рабочих, которые не установили дорожный знак, указывающий на оставленный открытым люк.

Вчера на том участке срезали асфальт. С одного направления предупреждающий знак разместили, а с другого — нет. А люк там находится посередине проезжей части. В результате водитель автомобиля не успел среагировать и его автомобиль перевернулся, рассказал свидетель для E1.RU.

По словам очевидцев, водитель легковой машины был абсолютно трезв и в результате инцидента не пострадал.

На место аварии прибыли автоинспекторы и сотрудники ГИБДД, которые подтвердили, что инцидент произошёл из-за наезда на люк.

Напомним, что в ДТП под Нижним Тагилом 19 июня погибли два водителя. Причиной случившегося стала выехавшая на встречную полосу машина.

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