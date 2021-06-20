Массовое ДТП в Нижнем Тагиле попало на видео

В видео видно как Volkswagen Polo проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате этого между его машиной и автомобилем Mazda произошло столкновение. Последнюю отбросило от удара на легковушку, стоящую сзади в ожидании разрешения светофором движения.