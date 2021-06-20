Массовое ДТП в Нижнем Тагиле попало на видео

Массовое ДТП в Нижнем Тагиле попало на видео
Массовое ДТП в Нижнем Тагиле попало на видео
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: pixabay.com
В результате случившейся в Нижнем Тагиле 19 июня аварии на перекрестке улицы Октябрьской революции и проспекта Строителей пострадало несколько машин.

Момент аварии попал на запись.

В видео видно как Volkswagen Polo проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате этого между его машиной и автомобилем Mazda произошло столкновение. Последнюю отбросило от удара на легковушку, стоящую сзади в ожидании разрешения светофором движения.

Свидетели поделились с группой «Инцидент Нижний Тагил» вконтакте, что за рулём автомобиля Mazda находилась девушка с маленьким ребёнком. На данный момент вся информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что в ночь на 20 июня на Посадской улице в Екатеринбурге машина попала в ДТП из-за дорожных работ. Автомобиль перевернулся на крышу, проехав по открытому работниками люку.

Сюжеты:
Нижний Тагил
дтпавтомобильавариямашина
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы