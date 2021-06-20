Площадь пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» выросла до 63 гектаров

Площадь пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» выросла до 63 гектаров
Площадь пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» выросла до 63 гектаров
Сегодня, 17:48ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Глава Североуральска Василий Матюшенко решил ввести режим повышенной готовности на территории муниципалитета. Это связано с пожаром, который разгорелся в природном заповеднике «Денежкин камень». Площадь пожара вновь возросла.

По словам главы, данная мера позволит при необходимости мобилизовать силы и средства, которые будут направлена на тушение пожара. Данные авиалесоохраны гласят, что на утро 20 июня площадь возгорания составила 63 гектара, сообщает ЕАН. Теперь МЧС, десантники, сотрудники муниципальных служб и волонтеры рассчитывают на то, что огонь «упрется» в место пожара 2020 года.

Пожар должен упереться в прошлогодний горельник. Огонь к нему подходит. Конечно, надо чтобы остановился пожар,подчеркнул Василий Матюшенко.

Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин камень» начался ночью 18 июня, предположительно, в результате удара молнии. Несколько дней до этого на территории заповедника действовало предупреждение пятого класса пожарной опасности по погодным условиям. Теперь специалисты отмечают, что сильный ветер, не менее 12 метров в секунду, а также сухая лестная подстилка, не позволяют спецслужбам взять огонь в кольцо.

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