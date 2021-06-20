Скончалась пострадавшая от рухнувшей березы на оленьей ферме в Сысертском районе

Женщина, на которую на оленьей ферме в Сысертском районе из-за порыва ветра упала береза, скончалась. По словам очевидцев, у нее была пробита голова.

Дочь погибшей, которая также была травмирована, с предварительным диагнозом «перелом руки» и иными травмами доставлена в больницу, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. На место инцидента также выехали сотрудники правоохранительных органов. Они определяют точные обстоятельства происшествия. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение,подчеркнул полковник Горелых. Следственным отделом по городу Сысерти СКР также начала доследственная проверка. Предварительная информация гласит, что причиной трагедии стал сильный порыв ветра. Напомним, происшествие случилось 10 июня, около 12.10. Свидетели подчеркнули, что медики прибыли спустя час. По их словам, муж и сын женщины стояли поодаль. В момент, когда дерево рухнула, она снимала оленей. Дочь, которая находилась рядом, от удара потеряла сознание. Береза упала на маму с дочкой на оленьей ферме в Сысертском районе

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