Цехи и пятнадцать гаражей загорелись в поселке Красногвардейском

Цехи и пятнадцать гаражей загорелись в поселке Красногвардейском
Цехи и пятнадцать гаражей загорелись в поселке Красногвардейском
Сегодня, 20:50ПроисшествияФото: E1.RU
На территории бывшего леспромхоза в поселке Красногвардейском Артемовского района произошел пожар. Горит территория на улице Пархоменко. Об этом сообщают местные жители.

По их словам, на данный момент огонь перешел на жилой дом, поэтому есть риск распространения на остальные строения. Спасатели тушат возгорание, однако из-за сильного ветра огонь распространился на гаражи (охвачено огнем уже 15), а потом перекинулся на жилой дом. Также вспыхнули сухая трава, мусор и древесный уголь, пишет Е1.

Видео:E1.RU

Создается угроза распространения огня на цех по производству древесного угля. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе МЧС.

Тушением занимаются 8 единиц пожарной техники и 26 человек личного состава.

Фото:E1.RU

Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин камень», который начался 18 июня, на данный момент составил 63 гектара. Предположительная причина возгорания — удар молнии. Глава Североуральска Василий Матюшенко решил ввести режим повышенной готовности на территории муниципалитета.

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