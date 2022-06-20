Четверо мужчин с ножом напали на подростка в Екатеринбурге

Драку запечатлела камера видеонаблюдения. По словам очевидцев юноше с длинными волосами были нанесены два ножевых ранения. Одна из жительниц отмечает, что мальчика выслеживали.
Местным жителям неизвестно, поступало ли заявление в полицию. Оказалось, что подросток сам попросил помощи.
Он обратился в полицию, где начата проверка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет Е1.
Напомним, у скандального бара «Че почем» в Екатеринбурге в ночь на 18 июня произошла массовая драка. Сейчас в конфликте разбирается полиция.