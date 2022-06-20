Четверо мужчин с ножом напали на подростка в Екатеринбурге

Четверо мужчин напали с ножом на подростка на бульваре Тбилисском, 11 в Екатеринбурге. Инцидент произошел 18 июня около 17:15.

Драку запечатлела камера видеонаблюдения. По словам очевидцев юноше с длинными волосами были нанесены два ножевых ранения. Одна из жительниц отмечает, что мальчика выслеживали. Местным жителям неизвестно, поступало ли заявление в полицию. Оказалось, что подросток сам попросил помощи. Он обратился в полицию, где начата проверка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет Е1. Напомним, у скандального бара «Че почем» в Екатеринбурге в ночь на 18 июня произошла массовая драка. Сейчас в конфликте разбирается полиция. Массовая драка произошла около скандального бара в Екатеринбурге

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