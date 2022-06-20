Четверо мужчин с ножом напали на подростка в Екатеринбурге

Четверо мужчин с ножом напали на подростка в Екатеринбурге
Четверо мужчин с ножом напали на подростка в Екатеринбурге
Сегодня, 08:58ПроисшествияИрина КириловаФото: 1MI
Четверо мужчин напали с ножом на подростка на бульваре Тбилисском, 11 в Екатеринбурге. Инцидент произошел 18 июня около 17:15.

Драку запечатлела камера видеонаблюдения. По словам очевидцев юноше с длинными волосами были нанесены два ножевых ранения. Одна из жительниц отмечает, что мальчика выслеживали.

Местным жителям неизвестно, поступало ли заявление в полицию. Оказалось, что подросток сам попросил помощи.

Он обратился в полицию, где начата проверка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет Е1.

Напомним, у скандального бара «Че почем» в Екатеринбурге в ночь на 18 июня произошла массовая драка. Сейчас в конфликте разбирается полиция.

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Новости УрФО
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