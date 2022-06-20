Глава Свердловской области потребовал найти виновных в расстреле лебедей в Ключевске

Ранее местные жители рассказали о двух мужчинах, которые приехали к ним в поселок вместе с собакой, чтобы порыбачить. Однако в ходе рыбалки они зачем-то застрелили семью лебедей, а их пес вынес добычу на берег, после чего злоумышленники скрылись.