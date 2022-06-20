Глава Свердловской области потребовал найти виновных в расстреле лебедей в Ключевске

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал найти рыбаков, которые расстреляли лебедей в поселке Ключевск. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Надеюсь, этих уродов найдут. Ни стыда, ни совести,написал Евгений Куйвашев.
Ранее местные жители рассказали о двух мужчинах, которые приехали к ним в поселок вместе с собакой, чтобы порыбачить. Однако в ходе рыбалки они зачем-то застрелили семью лебедей, а их пес вынес добычу на берег, после чего злоумышленники скрылись.
Жители отмечали, что им очень нравилось наблюдать за лебедями на пруду. Они жили у них уже давно. Многие местные жители любовались ими и подкармливали.
Жители заметили, что приезжие рыбаки были на джипе. Сразу после инцидента жители поселка написали заявление в полицию.