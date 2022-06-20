Медведь загрыз стрелявшего в него охотника в Сибири

Трагедия произошла в лесу под городом Тулун Иркутской области. Местный житель отправился туда на охоту. Ему удалось выследить медведя и выстрелить него, однако выстрел не сразил животное наповал. Раненый хищник набросился на спустившегося к нему с охотничьего помоста 62-летнего мужчину и загрыз его.
Тело охотника удалось обнаружить спустя несколько дней. Поблизости лежала и туша медведя, также вскоре скончавшегося от огнестрельного ранения, рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый с ситуацией источник.
А двумя днями ранее поступила информация о том, что медвежонок пробрался на кладбище города Серов Свердловской области. Взрослых особей поблизости замечено не было.