Мотоциклистка из Краснотурьинска опрокинулась на дороге

Мотоциклистка из Краснотурьинска опрокинулась на дороге
Мотоциклистка из Краснотурьинска опрокинулась на дороге
Сегодня, 15:00ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Вчера, 19 июня, около 19.00 на трассе «Серов-Североуральск-Ивдель» женщина опрокинулась с мотоцикла.

Известно, что пострадавшей 32 года. Она ехала на мотоцикле «Ямаха» по направлению в город Серов, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

В какой-то момент она потеряла управление над своим транспортным средством, съехала с дороги, после чего опрокинулась. Пострадавшую отвезли в медучреждение. ГАИ установили, что передвигалась водитель в шлеме и необходимой экипировке. Пострадавшая является жительницей Краснотурьинска.

За рулем женщина находится 9 лет, 26 раз ее привлекали к ответственности за нарушения ПДД, из них 23 – нарушение скоростного режима. Пока неизвестно, была ли женщина пьяна во время управления мотоциклом. Это сейчас выясняют правоохранители.

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