Мотоциклистка из Краснотурьинска опрокинулась на дороге

Известно, что пострадавшей 32 года. Она ехала на мотоцикле «Ямаха» по направлению в город Серов, пишет «Вечерний Краснотурьинск».
В какой-то момент она потеряла управление над своим транспортным средством, съехала с дороги, после чего опрокинулась. Пострадавшую отвезли в медучреждение. ГАИ установили, что передвигалась водитель в шлеме и необходимой экипировке. Пострадавшая является жительницей Краснотурьинска.
За рулем женщина находится 9 лет, 26 раз ее привлекали к ответственности за нарушения ПДД, из них 23 – нарушение скоростного режима. Пока неизвестно, была ли женщина пьяна во время управления мотоциклом. Это сейчас выясняют правоохранители.