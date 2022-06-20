Мотоциклистка из Краснотурьинска опрокинулась на дороге

За рулем женщина находится 9 лет, 26 раз ее привлекали к ответственности за нарушения ПДД, из них 23 – нарушение скоростного режима. Пока неизвестно, была ли женщина пьяна во время управления мотоциклом. Это сейчас выясняют правоохранители.