Подросток застрял в тарзанке в Екатеринбурге

Напомним, что в начале лета спасатели, воспользовавшись альпинистским снаряжением, достали из мусоропровода одного из домов тагильчанку. Тогда женщина выбрасывала мусор и обронила мобильный телефон прямо в мусоропровод и полезла за ним. В узком проходе трубы она застряла и без помощи спасателей ей было не выбраться.