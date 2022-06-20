Подросток застрял в тарзанке в Екатеринбурге

Близ гостиницы «Рамада» в Екатеринбурге тинейджер застрял в тарзанке. Вытаскивать его оттуда пришлось спасателям, пишет Е1 со ссылкой на свидетелей событий.
Во время игры мальчик залез слишком высоко, тросы перекрутились и его зажало. Прохожие вызвали спасателей и медиков. Подростка вытащили, о его медицинском состоянии не сообщается.
Напомним, что в начале лета спасатели, воспользовавшись альпинистским снаряжением, достали из мусоропровода одного из домов тагильчанку. Тогда женщина выбрасывала мусор и обронила мобильный телефон прямо в мусоропровод и полезла за ним. В узком проходе трубы она застряла и без помощи спасателей ей было не выбраться.