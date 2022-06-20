Подросток застрял в тарзанке в Екатеринбурге

Подросток застрял в тарзанке в Екатеринбурге
Подросток застрял в тарзанке в Екатеринбурге
Сегодня, 10:26ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Спасатели Екатеринбурга вытащили тинейджера из тарзанки. Он забрался вверх и застрял.

Близ гостиницы «Рамада» в Екатеринбурге тинейджер застрял в тарзанке. Вытаскивать его оттуда пришлось спасателям, пишет Е1 со ссылкой на свидетелей событий.

Во время игры мальчик залез слишком высоко, тросы перекрутились и его зажало. Прохожие вызвали спасателей и медиков. Подростка вытащили, о его медицинском состоянии не сообщается.

Напомним, что в начале лета спасатели, воспользовавшись альпинистским снаряжением, достали из мусоропровода одного из домов тагильчанку. Тогда женщина выбрасывала мусор и обронила мобильный телефон прямо в мусоропровод и полезла за ним. В узком проходе трубы она застряла и без помощи спасателей ей было не выбраться.

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