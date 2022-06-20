Роспотребнадзор нашел таракана в столовой нижнетагильской школы

Таракан был найден в столовой тагильской школы №87. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в учреждении и помимо таракана нашли ряд других нарушений санитарных норм, пишет «Московский комсомолец».
Еду в столовую поставляет ООО «Комбинат общественного питания». По данным проверяющих, порции детям подавались в меньшем размере, чем полагается. Сами блюда не соответствовали меню. Также в столовой продавались булочки, в которых содержалось слишком много сахара.
Также проверяющие нашли таракана, который лежал в сломанном холодильнике. Некоторую еду повары хранили прямо на полу. Не прошли проверку и столы – они оказались слишком грязными.
Ряд нарушений нашли и в детсаду «Детство». Здесь обнаружили сыр с истекшим сроком годности. Виновным назначили 100 тысяч рублей штрафа.
Поставщик попытался оспорить решение в суде, но безуспешно.