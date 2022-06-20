Сайты вузов Екатеринбурга подверглись атаке хакеров

Порталы сразу нескольких университетов Екатеринбурга попали под влияние хакеров и некоторое время не работали, пишет «КП-Екатеринбург».
ЧП произошло сегодня, 20 июня. Студенты жаловались, что у них не получалось зайти на порталы УрГЮУ, УрГЭУ, УрГУПС, УрФУ. Они либо не работали, либо работали слишком медленно.
В пресс-службе УрФУ отметили, что подобное произошло именно из-за DDoS-атаки. Подобную трудность сегодня испытали и сайты многих других учебных заведений страны. Однако сотрудники отдела IT нормализовали ситуацию.
Ранее хакеры атаковали Центральную городскую больницу №2. В госпитале отметили, что важные данные не пострадали, благодаря слаженной работе программистов.