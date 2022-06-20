Сайты вузов Екатеринбурга подверглись атаке хакеров

Сайты вузов Екатеринбурга подверглись атаке хакеров
Сайты вузов Екатеринбурга подверглись атаке хакеров
Сегодня, 16:17ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Хакеры атаковали сайты вузов Екатеринбурга.

Порталы сразу нескольких университетов Екатеринбурга попали под влияние хакеров и некоторое время не работали, пишет «КП-Екатеринбург».

ЧП произошло сегодня, 20 июня. Студенты жаловались, что у них не получалось зайти на порталы УрГЮУ, УрГЭУ, УрГУПС, УрФУ. Они либо не работали, либо работали слишком медленно.

В пресс-службе УрФУ отметили, что подобное произошло именно из-за DDoS-атаки. Подобную трудность сегодня испытали и сайты многих других учебных заведений страны. Однако сотрудники отдела IT нормализовали ситуацию.

Ранее хакеры атаковали Центральную городскую больницу №2. В госпитале отметили, что важные данные не пострадали, благодаря слаженной работе программистов.

Сюжеты:
Новости УрФО
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